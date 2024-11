Matteo Nuzziello vince il concorso di Foto Regionale Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”

Matteo Nuzziello, noto appassionato di Foto del Gargano che da anni ci regala immagini di altissima qualità della nostra terra ha vinto il concorso regionale: Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”, concorso fotografico a cura dell’Ordine dei Geologi della Puglia (ORG) e della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA-APS) – Sezione Puglia e con il patrocinio della Regione Puglia. Principale scopo del Concorso fotografico è condividere le emozioni suscitate dai paesaggi geologici della Puglia, catturate dalla macchina fotografica durante una passeggiata, una giornata trascorsa con gli amici in campagna, seduti in riva al mare in totale riposo o persino durante giornate di lavoro sul campo.

Il concorso prevede quattro Sezioni:

A. “Paesaggi geologici o geositi”, dedicata a immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica

dove gli elementi geologici, o i singoli affioramenti rocciosi, hanno sviluppato forme di qualsiasi

tipo e genere;

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”, dedicata a immagini di opere antropiche integrate o

strettamente legate al loro contesto geologico o geomorfologico;

C. “Un’occhiata al micromondo della geologia”, dedicata a immagini di dettagli paleontologici,

sedimentologici e petrografici ripresi a dimensioni naturali o al microscopio;

C. “La geologia dall’alto”, dedicata alle foto con drone.