Matrimonio bis per Ignazio Boschetto. Si sposa due volte ma con la stessa persona

Ignazio Boschetto si sposa due volte ma con la stessa persona.

Doppio matrimonio per il tenore del noto terzetto. Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si sono detti “si” due volte. La prima in comune a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna e la seconda volta sul lago di Como. All’entrata della sposa, Ignazio non ha trattenuto le lacrime. “La nostra storia è unica – ha detto alla sua Michelle – una di quelle storie che si vedono nei film o che si raccontano ai bambini. È nato tutto da uno sguardo, così intenso e profondo che ci sono caduto dentro e alla fine non ne sono più uscito. Dal momento che ci siamo visti a novembre ho capito che eri tu, avevo di fronte mia moglie. In una settimana ti ho dato le chiavi di casa, dopo 20 giorni ho conosciuto la tua famiglia, dopo un mese e mezzo ti ho chiesto di sposarmi, dopo neanche 11 mesi ti ho sposato. Siamo due pazzi, è vero. Ma con te non esiste un tempo giusto o perfetto, esiste solo il nostro tempo. Con te voglio vivere tutto quello che si spera nella vita, è con te che voglio piangere e ridere, è con te che voglio vivere il privilegio di essere padre”. Non potevano mancare alle nozze di Ignazio e Michelle, in entrambe le occasioni gli altri due componenti de “Il Volo”, Gianluca Ginoble e Piero Barone, con i quali, nel 2009, è cominciato il sodalizio artistico.