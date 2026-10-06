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Mercoledì 7 ottobre 2026, in prima serata su Real Time, va in onda la reunion della diciassettesima edizione di Matrimonio a Prima Vista. Le tre coppie si ritrovano a un passo dalla scelta finale, pronte a confrontarsi su ciò che hanno vissuto durante la convivenza. A questo punto è inevitabile chiedersi: come reagiranno i novelli sposi nel confronto collettivo? quali tensioni emergeranno? e perché la situazione tra Fabio e Adele sembra ormai irrecuperabile?

Le coppie prima della reunion: equilibri diversi e tensioni crescenti

Nelle ore che precedono la reunion, le tre coppie vivono momenti molto diversi tra loro. Fabrizio e Sonia continuano a conoscersi, tra romanticismo altalenante e qualche incomprensione che Fabrizio spera di superare. Il calco delle mani realizzato il giorno precedente diventa un simbolo del loro percorso, fatto di onde che vanno e vengono, ma che potrebbero trovare stabilità.

Giulia e Ivan, invece, vivono una fase di entusiasmo puro: la convivenza a Torino li avvicina, tra prime volte importanti e piccoli test quotidiani che mettono alla prova la loro complicità. La coppia appare solida, affiatata, pronta a fare un passo avanti.

Molto diversa la situazione di Fabio e Adele, che arrivano alla reunion già carichi di tensioni. Lei chiede più attenzioni, lui si sente soffocato dalle aspettative. La distanza emotiva è evidente e il confronto con le altre coppie non fa che accentuarla.

La reunion: confronti, giochi e verità che fanno male a Matrimonio a Prima Vista

Alla reunion, le coppie si incontrano e si osservano. Giulia e Ivan appaiono uniti, Sonia e Fabrizio si cercano con naturalezza. Adele nota subito che gli altri mostrano gesti di affetto spontanei, mentre Fabio rimane più distaccato. Questo confronto diretto amplifica il malessere della donna, che si sente sempre più lontana dal marito.

Durante la serata, i giochi proposti dagli esperti diventano occasione per far emergere verità nascoste. Il gioco dei baci mette in luce la distanza fisica tra Fabio e Adele: solo 9 secondi, contro i 20 di Giulia e Ivan. Per Adele è comunque un traguardo, ma il divario con le altre coppie è evidente.

Il gioco dei pregi e difetti anonimi fa esplodere nuove tensioni: Fabio definisce Adele “troppo esuberante”, spiegando che la sua energia lo mette in difficoltà. Lei incassa male, sentendosi giudicata e non compresa. Parallelamente, Sonia e Fabrizio affrontano un momento delicato quando lei lo definisce “arrogante”, scatenando una reazione forte del marito e l’intervento degli esperti.

Fabio e Adele verso il punto di non ritorno: il litigio finale

L’ultimo giorno di reunion è decisivo. Adele si sveglia con la sensazione di essere diventata “un’amica in vacanza”, dopo una serata senza baci né gesti di affetto. Fabio, dal canto suo, si sfoga con gli altri uomini: è stanco delle continue richieste e non riesce più a sentirsi spontaneo.

Il confronto tra i due, finalmente da soli, degenera rapidamente. Adele non accetta che un marito non voglia nemmeno baciare sua moglie. Fabio, invece, confessa di sentirsi schiacciato dalle aspettative: ogni gesto è diventato un dovere, non un desiderio. La frase che pronuncia è pesantissima: “Io non ho più voglia di vivere questa relazione.”

Adele capisce che la decisione finale è già scritta. La reunion si chiude così, con una coppia sull’orlo della rottura e un esperimento che, almeno per loro, sembra destinato a concludersi nel peggiore dei modi.