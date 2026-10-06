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Manfredonia, il saluto di La Marca al Questore uscente D’Agostino

Ci sono incarichi che si concludono, ma il valore del lavoro svolto e le relazioni costruite restano nel tempo.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Questore dott. Alfredo D’Agostino, che si appresta ad assumere un nuovo e prestigioso incarico presso la Questura di Ancona.

In questi mesi abbiamo avuto modo di apprezzarne la professionalità, l’equilibrio istituzionale e la costante attenzione verso il nostro territorio. Un lavoro portato avanti con serietà e senso dello Stato, nella consapevolezza che la sicurezza non si costruisce soltanto attraverso la presenza e il controllo, ma anche attraverso l’ascolto, il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni e la comunità.

A lui va la gratitudine della nostra città e il mio personale augurio di buon lavoro per il nuovo percorso professionale.

Al nuovo Questore, dott. Alfredo Fabbrocini, rivolgo invece il più cordiale benvenuto e i migliori auguri per l’importante incarico che si appresta a ricoprire. Manfredonia è una città che crede nel valore della collaborazione istituzionale e sono certo che sapremo costruire un rapporto proficuo, fondato sulla fiducia, sulla disponibilità e su obiettivi condivisi.

Lo invito sin da ora a visitare la nostra città non appena avrà assunto ufficialmente le sue funzioni: sarà un piacere accoglierlo e avviare insieme un percorso di conoscenza e confronto.

Perché la sicurezza è un bene comune e la collaborazione tra istituzioni è uno degli strumenti più importanti per tutelarlo.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia