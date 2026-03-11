Matilde Brandi senza freni: “Non dobbiamo avere freni inibitori”, ha ricevuto avances anche dalle donne

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Matilde Brandi ha da poco festeggiato il suo 57esimo compleanno ma sembra che per lei il tempo si sia fermato, la sua incantevole bellezza infatti continua a lasciare tutti senza fiato.

Da anni è un volto noto del mondo dello spettacolo e della televisione, oltre ad essere un’amata showgirl è anche una ballerina. Negli anni anche la sua sfera personale ha spesso catturato l’attenzione di fan e telespettatori, lei in un’intervista che ha concesso a MOW Privé si è lasciata sfuggire delle piccanti rivelazioni.

Matilde Brandi a ruota libera sulla sua vita privata: la showgirl svela alcune confessioni piccanti

Sempre solare e meravigliosa la nota showgirl non passa certo inosservata, ha ammesso di essere stata corteggiata anche dalle donne. Con loro non ha mai avuto dei flirt perché le piace solo l’uomo, però diverse donne le hanno rivolto delle avances.

Parlando della sua sfera intima Matilde Brandi si è anche lasciata sfuggire delle piccanti rivelazioni. Questo è ciò che ha detto: “Se*so spinto? Sì. Poi dipende, non quando non ti va. Però sì”. Ha poi aggiunto: “Perché non dobbiamo avere freni inibitori, soprattutto con i nostri compagni”.