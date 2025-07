[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Matera Calcio escluso dalla Serie D!

Una morte annunciata, sin dal primo momento. Tra poco ci sarà l’ufficialita: il Matera non prenderà parte del prossimo campionato di Serie D. Troppi debiti, troppo caos e, soprattutto, troppe bugie. In bocca al lupo alla Matera calcistica per una pronta rinascita.

Fabrizio Caianiello – Giornalista