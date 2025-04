[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Masseria Santo Spirito: come un bambino che insegue un vecchio sogno vicino

La nota Località del passaggio a livello della Masseria Santo Spirito, a metà strada tra Manfredonia e Foggia – in pratica sul territorio di Frattaruolo via Candelaro, terra di campagna – fertile di natura ‘- dove passava il piccolo trenino e credo che passi ancora, in quel luogo isolato da tutto in un circondario di quiete rare case sparse – dove il profumo dell’aria odora di bucato – dei pochi abitanti isolati.

Il trenino me lo ricordo ,lo prendevo spesso quando viaggiavo – quando sostava dieci minuti , per il ritorno dell’altro trenino in un unico binario tronco. Quel verde di una luce di un mondo lontano di passeri che cantavano la primavere ,nei campi di fiori 💐 che crescevano naturali , La casa del passaggio a livello storica di una vecchia era – che resiste ancora all’acqua e alla strana atmosfera del tempo antico.

Oggi guardo questo palazzo nel mio tempo moderno ,e mi commuovo come un bambino che insegue un vecchio sogno vicino.

di Claudio Castriotta