Martina Strazzer sulla dipendente incinta lasciata a casa: “Lei non è stata trasparente, vendetta ingiustificata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo aver affrontato un’ondata di polemiche, l’imprenditrice digitale Martina Strazzer ha rotto il silenzio sul caso della sua ex dipendente, Sara, non rinnovandole il contratto. In un video, ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando le ragioni dietro la sua decisione.

La versione di Martina Strazzer

Strazzer ha ammesso di aver gestito la comunicazione iniziale in modo inappropriato sui social, ma ha puntato il dito sulla presunta mancanza di trasparenza della dipendente. Secondo la sua versione, Sara avrebbe mentito sulle sue competenze e non avrebbe rivelato errori professionali commessi in passato, che si sarebbero poi ripetuti nella sua azienda “Amabile”.

“Sara non è stata trasparente nel suo CV” ha dichiarato Strazzer, rivelando che la donna aveva poca esperienza nel ruolo di contabile per cui si era candidata. Ha aggiunto che Sara aveva commesso errori “importanti” anche nella sua azienda, mettendo in difficoltà il quadro fiscale. L’imprenditrice ha poi accusato la sua ex dipendente di avere “un’ingiustificata voglia di vendetta”, sottolineando che Sara aveva addirittura affermato di non aver bisogno dello stipendio e che in passato aveva già lanciato accuse infondate contro la sua azienda precedente.