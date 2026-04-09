Martina Miliddi sul rapporto con Stefano De Martino: “Persona speciale, mi ha dato fiducia”

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C’è chi pensa che potrebbe esserci più di un’amicizia o di un legame professionale tra Martina Miliddi e Stefano De Martino, nonostante lei abbia già un fidanzato, il coreografo Simone Milani.

Intervistata dal settimanale Oggi la ballerina di Avanti un altro ha chiarito che tra lei e il conduttore c’è solo amicizia e molta stima. Il loro legame è nato quando era un’allieva ad Amici di Maria De Filippi, De Martino al Serale vestiva i panni di giudice.

Martina Miliddi e la proposta di Stefano De Martino: la ballerina si sente in debito con il conduttore

Riferendosi al conduttore di Affari Tuoi la ballerina ha detto: “È una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice, mi ha dimostrato fiducia affidandomi l’incarico di ballerina ad Affari Tuoi”.

Quando Stefano De Martino l’ha contattata per proporle di lavorare nel suo programma era alle Seychelles. In preda alla felicità ha preso il primo volo ed è tornata in Italia. Martina Miliddi ha anche detto che si vogliono bene, si sente protetta ed è davvero onorata di lavorare con lui.