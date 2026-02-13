Martina Miliddi, l’ha voluta Stefano De Martino ad Affari Tuoi: “Dopo Amici non avevo credibilità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martina Miliddi ha dimostrato un notevole talento ad Amici 20, ha poi vissuto altre esperienze sul piccolo schermo nei panni di ballerina e da poche settimane fa parte del cast di Affari Tuoi.

In un’intervista concessa a Fanpage ha rivelato che è stato Stefano De Martino a volerla nel programma che conduce con grande successo su Rai Uno. Quando l’ha chiamata si trovava alle Seychelles ma si è subito precipitata per iniziare questa meravigliosa avventura. Ha anche detto che non c’è stato bisogno di fare un provino perché il conduttore avendo già lavorato con lei nel tour di uno dei suoi spettacoli la conosceva già artisticamente.

Martina Miliddi, la stima per Stefano De Martino e l’esperienza ad Amici: le rivelazioni della ballerina

La ballerina riferendosi a Stefano De Martino ha detto: “È un vero gentiluomo, una persona per bene che ha saputo subito mettermi a mio agio. Ha tutta la mia stima professionale“. Parlando invece del suo percorso nella ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha detto che non ha rimpianti.

Dopo il talent show si è dovuta rimboccare le maniche e ricominciare da zero, dopo il programma non ha lavorato nel settore della danza per un anno. Con tanta pazienza e impegno è riuscita però a dimostrare che nell’ambiente c’era un posto anche per lei anche se dopo Amici agli occhi di molti non aveva credibilità.