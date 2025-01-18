Marito e moglie muoiono a un’ora di distanza l’uno dall’altro: i coniugi di Ortisei insieme per l’eternità

Marito e moglie muoiono a distanza di un’ora l’uno dall’altro. I coniugi di Ortisei insieme per l’eternità. Erano sposati da 64 anni. Il 17 dicembre 2024 Christian e Maria Runggaldier, marito e moglie...

Marito e moglie muoiono a distanza di un’ora l’uno dall’altro. I coniugi di Ortisei insieme per l’eternità. Erano sposati da 64 anni.

Il 17 dicembre 2024 Christian e Maria Runggaldier, marito e moglie da ben 64 anni, hanno lasciato questa vita ad un’ora di distanza l’uno dall’altro. Un destino che sembra quasi scritto, come se l’amore che li univa fosse così forte, inossidabile, da non consentire loro di vivere l’uno senza l’altro; come se questa coincidenza tragica fosse quasi un atto di forza invisibile. Maria aveva 89 anni, Christian 88, la loro storia d’amore si è consumata per oltre sei decenni, tra gioie e difficoltà. Dal loro amore sono nati cinque figli, quattordici nipoti e otto pronipoti. La loro unione solida e silenziosa rappresentava per la comunità di Ortisei, dove i due anziani vivevano, un esempio di valori universali ed un punto di riferimento. La loro scomparsa non lascia solo un vuoto incolmabile nella loro famiglia, ma una ferita profonda nel cuore del paese. Nella parrocchia di Ortisei è stato celebrato il funerale congiunto. Neppure la morte è riuscita a spezzare la loro unione, e Christian e Maria resteranno uniti per l’eternità.