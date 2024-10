Marilena Barbagallo ospite della Mondadori di Manfredonia

Marilena Barbagallo autrice di Successo è nata a Catania nel 1987. Ha studiato danza e recitazione ed è laureata in Economia e gestione delle imprese turistiche. Ha iniziato a scrivere da bambina, quando ha ricevuto in regalo il suo primo diario segreto e, da quel momento, la scrittura è diventata parte della sua vita. Ha pubblicato Chaos. Uno sconosciuto accanto a me, Ancora accanto a me e Mai più così vicini.

I suoi ultimi best seller sono Stuck, Koster Accademy e La Capsula del tempo. L’autrice sarà ospite della Mondadori Bookstore di Manfredonia in Corso Manfredi 226 il prossimo Mercoledi 23 Ottobre alle ore 18.00.