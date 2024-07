Maria Pia Centra e le novità di Centra Viaggi & Vacanze 

Da poche settimane la Centra Viaggi & Vacanze si è arricchita di un nuovo punto vendita, Maria Pia Centra ai nostri microfoni ha raccontato della nuova apertura di Manfredonia in Via Aldo Moro, 9.

“Crediamo molto nel nostro territorio e abbiamo deciso di investire in una importante città come quella di Manfredonia, la nostra organizzazione nasce nel 1954 a San Giovanni Rotondo, fondata dal nonno Donato Centra ed ora ha intrapreso questa nuova apertura a Manfredonia per dare valore e poter offrire un servizio più capillare sul territorio”

Nel nuovo punto vendita di Manfredonia si offrono numerosi servizi: Agenzia di Viaggi per ogni parte del mondo, Crociere, Viaggi organizzati, Viaggi di Nozze. Si può anche scegliere tra numerosi WonderBox. Diamo consulenza per viaggi nelle destinazioni più ambite.

Un servizio importante è il servizio di noleggio e vendita di Biciclette Elettriche. Oltre che il noleggio di auto, van e minivan.

Quali sono le mete più gettonate del 2024? “Tra le mete più gettonate del 2024 segnaliamo Marbella e costa del sol, sulla costa sud della Spagna, Le baleari, Ibiza, Palma di Maiorca. Oltre alle Isole della Grecia, Mykonos e Santorini oltre che alla Puglia che è richiestissima. “

Vi invitiamo a seguire la pagina Instagram di Centra Viaggi e Vacanze per scoprire tutte le novità.