Maria de Filippi dà una possibilità a Ilary Blasi in un suo programma. Ecco dove la vedremo

Maria de Filippi dà una possibilità a Ilary Blasi, la conduttrice e show girl dopo l’impegno estivo targato Battiti Live, condotto con grande successo, si è presa una pausa, in attesa di nuovi impegni televisivo. Al momento Mediaset non ha nuovi progetti per l’ex moglie di Francesco Totti.

Secondo le indiscrezioni di Dagospia, Maria de Filippi starebbe per dare una nuova possibilità ad Ilary Blasi in un suo programma. Con molta probabilità la Blasi prenderà parte alla trasmissione Tu si que vales in onda su Canale 5 sabato 9 novembre 2024, l’ospitata in occasione della semifinale del programma che sta per giungere al termine

Ilary Blasi non sarà sola, infatti con lei ci saranno anche altri ospiti importanti a Tu si que vales. Da Beppe Vessicchio a Cristian De Sica fino ad Adriano Pennino.

Ilary Blasi e Francesco Totti, segni distensivi?

Gesti distensivi della coppia nello scorso appuntamento in Tribunale proprio per la causa di separazione. Ai presenti non è sfuggito un segno tra i due che lascia presagire un tono distensivo nella coppia. Nell’interesse dei figli e perche no anche dei fan. I due im tribunale si sarebbero scambiati una stretta di mano, mostrando segni di un possibile riavvicinamento, almeno sul piano della serenità.