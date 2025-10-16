Margot Sikabonyi torna a insegnare dopo 15 giorni dal parto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A soli quindici giorni dalla nascita del suo terzo figlio, Margot Sikabonyi è tornata al lavoro. L’attrice, nota per il ruolo di Maria nella storica serie Un Medico in Famiglia, ha dato alla luce il piccolo Michele Laszlo Tamar – affettuosamente chiamato Michelino – lo scorso 2 ottobre.

Oggi, a 42 anni, Margot è molto più di un volto televisivo: è scrittrice, insegnante di yoga e health coach. Attraverso la sua Academy Arte del Sé, aiuta le persone a ritrovare equilibrio e benessere. In un video condiviso su Instagram, si è mostrata serena accanto alla culla del neonato, parlando dell’importanza di prendersi cura di sé, soprattutto per le neomamme.

Le dichiarazioni di Margot Sikabonyi

“Diventare madre del terzo maschio a 42 anni è tanta roba” ha detto, sottolineando quanto conti ritagliarsi spazi personali. Nonostante il parto recente, ha ripreso a insegnare e a condurre le sue lezioni, trovando in questo “un nutrimento profondo”.