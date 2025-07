Marco Mengoni emozionato per la vittoria di Sinner a Wimbledon

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marco Mengoni ha mostrato il suo entusiasmo e sorpresa per la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, condividendo le sue emozioni attraverso le Instagram stories. Durante la finale tra Sinner e Alcaraz, Mengoni ha seguito il match con grande interesse, come testimoniato dai video pubblicati sui social. A un certo punto, il cantante ha confessato: “Ci sono rimasto un po’… non me l’aspettavo. Non posso piangere prima del concerto, te lo dico. Non posso piangere prima del concerto”. Queste parole evidenziano come la vittoria del giovane tennista italiano abbia colto di sorpresa anche un grande appassionato come Mengoni.

La finale di Wimbledon in contemporanea con Marco Mengoni a San Siro

La finale si è svolta il 13 luglio, lo stesso giorno in cui Mengoni aveva un importante appuntamento a San Siro, Milano, con il suo tour “Marco negli Stadi 2025” prodotto da Live Nation. Nonostante l’emozione, il cantante ha mantenuto la concentrazione sul suo impegno, sottolineando quanto le emozioni di quella giornata siano state intense. Mengoni, che sta portando il suo tour anche in tutta Europa, ha dimostrato ancora una volta di essere un grande tifoso dello sport e di condividere i momenti di gioia con i suoi fan, anche a distanza.