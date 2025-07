[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco torna sulla Tari: “Obbligatoria la data della notifica”

In Italia, la notifica di un avviso di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) deve essere effettuata secondo modalità specifiche previste dalla legge, obbligatorio con la data della notifica.

L’assenza del timbro e della data di consegna sulla busta potrebbe invalidare la notifica se non è possibile determinare con certezza la data di ricevimento dell’avviso, questo è avvenuto a Manfredonia.

Per il ricorso in autotutela entro i sessanta giorni, la data di decorrenza del termine sarebbe quella della notifica, se correttamente eseguita.

Data l’assenza della documentazione della data di notifica, potrebbe essere opportuno:

Verificare con l’ente che ha emesso l’avviso se esiste una registrazione della data di invio o consegna.

Considerare l’ipotesi di richiedere una nuova notifica regolare.

Consultare un avvocato o un professionista specializzato in diritto tributario per valutare le opzioni per un ricorso, considerando la specificità del caso.

Giuseppe Marasco Consigliere Comunale Capogruppo Lega Salvini Premier Puglia Manfredonia.