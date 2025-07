[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Perchè i balloni di rifiuti nella zona industriale D46 non sono stati rimossi?”

Ieri sera HANNO BRUCIANDO I BALLONI DI RIFIUTI NELLA ZONA INDUSTRIALE D46

A MANFREDONIA.IL COMANDANTE Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale Lega Salvini Premier Puglia arrabbiatissimo a chiede un incontro con il PREFETTO E IL CAPO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA. Sul posto Intevenuti I Vigli del Fuoco, la Polizia Locale il Sindaco con membri della Giunta Comunale e il Comandante Giuseppe Marasco .

La combustione di rifiuti, soprattutto plastica, ha gravi conseguenze per l’ambiente e la salute umana. Ecco alcuni degli effetti negativi dichiara MARASCO:Inquinamento dell’Aria

1. Rilascio di sostanze tossiche: la combustione di plastica e altri rifiuti rilascia sostanze tossiche come diossine, furani e particolato fine nell’aria.

2. Inquinamento atmosferico: queste sostanze contribuiscono all’inquinamento atmosferico e avere effetti negativi sulla salute umana.

Impatti sulla Salute Umana

1. Problemi respiratori: l’inalazione di sostanze tossiche causano problemi respiratori, come asma e bronchite.

2. Cancro e altre malattie: l’esposizione prolungata a sostanze tossiche aumentano il rischio di cancro e altre malattie.

Danni all’Ambiente

1. Inquinamento del suolo e delle acque: le sostanze tossiche contamino il suolo e le acque, avendo effetti negativi sugli ecosistemi.2

. Danni alla biodiversità: l’inquinamento ha effetti negativi sulla biodiversità, alterando gli equilibri naturali degli ecosistema .

In conclusione MARASCO dice: è impossibile una coincidenza strano che in due giorni consegutivi, il primo tentato di accendere i Balloni di rifiuti all’ex camping Bagni Romagna nella riviera sud, ieri sera nella parcheggio della zona D46 industriale, restano altre due sito un’altro sempre nella D46 e l’ultimo ex ENEA di monte aquilone, chiede alle Autorità di arrestare l’autore o gli autori di questi gravi reati.

Giuseppe Marasco