Marasco: “Manfredonia, vasi della vergogna in Corso Manfredi”

I vasi grandi di fioriere nel Corso Manfredi in Manfredonia, servono a diversi scopi:

Scopi Decorativi1. Arredamento urbano: i vasi di fioriere dovrebbero essere utilizzati per abbellire lo spazio pubblico e creare un ambiente più accogliente e invitante.2. Valorizzazione del paesaggio: le fioriere contribuire a valorizzare il paesaggio urbano e a creare un’immagine più gradevole della città. Scopi Funzionali1. Separazione degli spazi: i vasi di fioriere possono essere utilizzati per separare gli spazi pedonali dalle aree di traffico veicolare.2. Protezione delle aree pedonali: le fioriere possono anche servire a proteggere le aree pedonali da eventuali invasioni di veicoli. Altri Scopi1. Promozione della biodiversità: le fioriere possono essere utilizzate per promuovere la biodiversità urbana e creare habitat per insetti e altri animali.2. Creazione di un’atmosfera festosa: le fioriere possono essere utilizzate per creare un’atmosfera festosa e accogliente in occasione di eventi o festività.

In generale, i vasi di fioriere nel Corso Manfredo Cittadino possono contribuire a migliorare la qualità dello spazio pubblico e a creare un ambiente più piacevole per i cittadini e i visitatori, in conclusione tutto il Corso Manfredi è sporchissimo, personalmente ringrazio tutte le attività che curano a proprie spese i vasi con piante e fiori, encomiabile.

Giuseppe Marasco – Lega