Marasco: “Manfredonia, la brutta abitudine di parcheggiare sui marciapiedi”

Se c’è un’attività che mette a dura prova la pazienza di qualsiasi conducente, è sicuramente la ricerca di un posto auto. Con le strade spesso sovraffollate non è sempre possibile trovare un posto adatto alla propria auto e, in alcune occasioni, probabilmente la tentazione di parcheggiarla sul marciapiede è piuttosto forte. Tuttavia, prima di prendere in considerazione questa alternativa, è bene conoscere le regole e soprattutto i rischi associati al parcheggio sul marciapiede. In questo articolo trovi tutte le informazioni necessarie che ti aiuteranno a prendere una decisione consapevole per evitare eventuali sanzioni.

Mi hanno contattato numerose famiglie abitanti a piano terra di via Orto Sdanga dopo l’angolo di via Pasubio, ma anche in altre zone della nostra Manfredonia. La soluzione immediata è apporre dei paletti salva marciapiedi, onde evitare il loro danneggiamento e la sosta delle auto, vediamo cosa dice la legge:

Quali sono le sanzioni per chi parcheggia sul marciapiede? In caso di sosta sul marciapiede le sanzioni variano in base al tipo di veicolo: Automobile: la multa oscilla da un minimo di 84€ a un massimo di 335€; Ciclomotore o motociclo: la multa va da un minimo di 40€ fino ad un massimo di 163€. Alla sanzione pecuniaria devi aggiungere anche la decurtazione di due punti dalla patente.

#Attenzione: la multa si applica per ogni giorno in cui il veicolo rimane parcheggiato. Ciò vuol dire che lasciare l’auto parcheggiata sul marciapiede per più giorni ti può costare davvero molto caro. Inoltre, ricorda che il divieto vale anche nel caso in cui posizioni sul marciapiede solo una o due ruote del veicolo perché si tratta sempre di un’invasione della parte della strada riservata ai pedoni. È bene sottolineare che le sanzioni previste per sosta o fermata su un marciapiede possono essere comminate soltanto dalla Polizia Municipale e non dagli ausiliari del traffico che sono dipendenti da aziende private. Questi ultimi, infatti, possono fare le multe soltanto in caso di violazioni che riguardano l’utilizzo delle strisce blu. Non dimenticare che se paghi la multa entro 5 giorni dalla notifica puoi godere di una riduzione del 30% rispetto all’importo indicato nella comunicazione. Dopodiché è necessario pagare l’intera cifra entro 60 giorni, mentre se si supera questo termine scattano le maggiorazioni previste dalla legge. Dr. Giuseppe Marasco – Comandante Nazionale Corpo Volontari #CIVILIS – Ispettori Ambientali Territoriali. Consigliere Comunale Capogruppo ( Fratelli d’Italia – Manfredonia)