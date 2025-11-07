[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Manfredonia, emergenza ambientale in zona Acqua di Cristo”

Oggetto: Urgente intervento per emergenza ambientale e sanitaria a Acqua di Cristo, Viale Miramare, Manfredonia

Gentile Domenico La Marca Sindaco e Ufficiale Sanitario del Comune di Manfredonia,

Le scrivo in qualità di Consigliere Comunale e cittadino allarmato per segnalare una *grave situazione di emergenza ambientale e sanitaria* in località Acqua di Cristo, Viale Miramare. Oggi, 6 novembre 2025, è stata rilevata la *fuoriuscita di liquami fognari* da un canale sotterraneo, che riversano direttamente sulla scogliera e, di conseguenza, nel mare antistante. La situazione è *estremamente critica* per:

1. *Impatto ambientale*: inquinamento delle acque marine, rischio per la biodiversità e distruzione dell’ecosistema costiero.

2. *Salute pubblica*: forte odore nauseabondo (es. feci, urine) che rende l’area *inagibile* per residenti, turisti e bagnanti.

3. *Igiene del territorio*: degrado irreversibile di una zona naturalistica di pregio.

*Azioni di intraprendere:

– Segnalazione alla *Guardia Costiera (Capitaneria di Porto di Manfredonia)*, Carabinieri Forestali e autorità comunali.

– Presenza in loco di tecnici e forze dell’ordine.

*Richieste urgenti*:

1. *Blocco immediato della fuoriuscita*: chiusura del canale e deviazione dei reflui.

2. *Bonifica dell’area*: rimozione dei liquami, disinfezione della scogliera e ripristino ambientale.

3. *Indagini e sanzioni*: accertare le responsabilità (gestore fognario, Comune, ecc.) e applicare le norme (L. 152/2006, D.Lgs. 152/2006).

4. *Comunicazione ai cittadini*: informare la popolazione del rischio sanitario (divieto di balneazione, divieto di consumo di pesce locale).

5. *Piano di prevenzione*: manutenzione straordinaria della rete fognaria e monitoraggio continuo.

*Tempistica*:

– *Entro 24 ore*: intervento tecnico per contenere la fuoriuscita.

– *Entro 48 ore*: bonifica e analisi chimico-microbiologiche.

– *7 giorni*: relazione pubblica sullo stato dell’emergenza e piano di risoluzione.

Chiedo risposta scritta entro *48 ore* e aggiornimenti in Consiglio Comunale.

La salute dei cittadini e la tutela del mare non possono attendere.

Cordiali saluti,

Giuseppe Marasco Consigliere Comunale Capogruppo

LEGA SALVINI PREMIER PUGLIA MANFREDONIA