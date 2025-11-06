[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “La vergogna della carta d’identità a Manfredonia”

Domenico la Marca Sindaco

Sono venuto a conoscenza della situazione all’anagrafe del Comune di Manfredonia, dove decine di cittadini sono stati costretti ad aspettare ore sotto il sole cocente per ritirare il biglietto per fare la carta d’identità. La situazione è diventata ancora più critica quando solo 24 persone sono state ammesse all’interno del Palazzo Comunale, lasciando indietro molti altri cittadini che dovranno tornare un altro giorno.

Questa situazione è inaccettabile e vergognosa. I cittadini meritano rispetto e dignità nel trattamento, soprattutto quando si recano presso gli uffici pubblici per sbrigare pratiche amministrative. La mancanza di organizzazione e la scarsa considerazione per il tempo e la salute dei cittadini sono inaccettabili.

Chiedo cortesemente di intervenire per risolvere questa situazione e garantire che i cittadini siano trattati con il rispetto e la dignità che meritano. Sarebbe opportuno aumentare la capacità di accoglienza dell’ufficio anagrafe e migliorare l’organizzazione per evitare lunghe attese e situazioni di disagio per i cittadini, inoltre chiede di rispondere in Consiglio Comunale monotematico che da oltre tre mesi non viene convocato, questa non è democrazia.

Cordiali saluti.

Giuseppe Marasco CAPOGRUPPO CONSIGLIERE COMUNALE LEGA SALVINI PREMIER PUGLIA MANFREDONIA