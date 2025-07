Marasco: “Incendi in più punti sulla strada provinciale 141”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

INCENDIO IN PIÙ PUNTI SULLA STRADA PROVINCIALE 141 NELL’OASI LAGO SALSO. MALEDETTI CRIMINALI.

Questa mattina alle ore 06:38 sulla mia utenza telefonica, arriva una chiamata di un nostro associato il quale mi riferiva di inizio di incendi in vari pnti sulla strada provinciale 141 che da Manfredonia va verso Zapponeta e BARI, tempestivamente andando sul luogo ho subito chiamato alla presenza di un vigilante li su posto i Vigili del Fuoco, il Sindaco di Manfredonia, i Carabinieri Forestali, attualmente prosegue l’attività dei Vigili del Fuoco allo spegnimento dei focolari accesi da criminali. Noi Ispettori Ambientali Teritoriali CIVILIS sempre pronti a tutelare il nostro patriomio di madre natura e del CREATO.

Il Comandante Nazionale generale Giuseppe MARASCO dichiara: l’Oasi Lago Salso è un’importante area umida che ospita numerose specie di uccelli e altre forme di vita.

L’area è classificata come sito di importanza comunitaria (SIC IT9110005) e zona di protezione speciale (ZPS IT9110038). Minacce ambientali Incendi: sono essere causati da diverse ragioni, tra cui l’attività umana, criminali delinquenti, e possono avere impatti devastanti sull’ecosistema.Inquinamento: l’area potrebbe essere vulnerabile all’inquinamento delle acque e dell’aria, che potrebbe influire sulla biodiversità. Attività umane: l’urbanizzazione, l’agricoltura intensiva e altre attività umane possono alterare l’equilibrio naturale dell’ecosistema.

Importanza della protezione Conservazione della biodiversità: l’Oasi Lago Salso è un habitat importante per molte specie di uccelli e altre forme di vita .Ricerca scientifica: l’area è utilizzata per studi sulla fauna e la flora, contribuendo alla comprensione dell’ecosistema. Educazione ambientale: l’Oasi può servire come strumento per educare la popolazione sull’importanza della conservazione dell’ambiente .

Giuseppe Marasco