Marasco: “Dove vengono conferite le ecoballe dell’ex Camping Romagna?”

Al protocollo n°40014 del 24 luglio 2025. OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO A NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO PER ESAME E/O ESTRAZIONE DI COPIE AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 ART. 43, C. 2

Il sottoscritto GIUSEPPE MARASCO in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO LEGA SALVINI PREMIER PUGLIA, ai sensi dell’art. 43, c. 2, D. Lgs. 267/00

CHIEDE

Il rilascio di copia in formato cartaceo – dei seguenti atti:

COPIA DELLA DELIBERA COSTI TOTALI O PARZIALI A CARICO DEL COMUNE PER LA RIMOZIONE RIFIUTI ( DI UN SOLO SITO), INCARICO ALLA DITTA APPALTATRICE ALLA RIMOZIONE, DOVE LA DITTA APPALTATRICE, UNA VOLTA RIMOSSI E RECUPERATI TUTTI I RIFIUTI DALL ’EX CAMPING BAGNI ROMAGNA , CONFERISCE I RIFIUTI , CHIEDE COPIA DEL FORMULARIO DI SMALTIMENTO,

Dichiara che l’ottenimento di tale documentazione è necessaria all’espletamento del proprio mandato elettivo e che i dati ivi contenuti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali correlate alla carica ricoperta, nei limiti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Dichiara inoltre di essere a conoscenza che, in relazione alle informazioni ed alle notizie acquisite mediante l’accesso ai documenti sopra richiesti, è tenuto al segreto d’ufficio nei casi specificatamente previsti dalla legge, per cui è fatto divieto l’utilizzo per scopi privati, la consegna a terzi e la diffusione.