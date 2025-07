[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Allagati da liquami fognari, basta chiacchiere politiche”

IL sottoscritto Giuseppe Marasco, nella sua qualità di Capogruppo Consigliere Comunale di Manfredonia, premesso che:



siamo stati allagati di liquami fognari più volte provenienti dalla rottura della condotta fatiscente in Via Giuseppe di Vittorio nel tratto: dalla Stazione carburante IP fina alla Stazione Manfredonia Ovest causando notevoli disagi, inoltre ha provocato: l’Inquinamento batteriologico: presenza di batteri, virus e microorganismi patogeni nelle acque refle.

Inquinamento chimico: presenza di sostanze nocive come detergenti, farmaci e altri prodotti. Inquinamento organico: presenza di sostanze organiche biodegradabili che possono consumare l’ossigenodisciolto nelle acque, provocando la mrte di organismi acquatici.

AQP con l’Impresa Ecologia Spagnuolo intervento tempestivemente ha riparato provvisoriamente la tubatura danneggiata e dovrebbe lavorare subito per migliorare la gestione delle acque reflue urbane e ridurre l’impatto ambientale dellla citta di Manfredonia a tale proposito invito AQP immediatamente e con procedure di urgenza a completare le seguenti opere strettamente necessarie:

1) Tronco nuovo in sostituzione di quello vecchio fascitente, rotto obsoleto di Viale Miramare nei pressi ( Bar Marea Lega Navale Italiana) ;

2) Sostituzione e messa in opera del nuovo tronco al viale Giuseppe di Vittorio dove ci sono state ripeturte perdite di liquami fognari a causa di rottore del tronco, nei pressi della Stazione manfredonia Ovest e la Stazione carburante IP, onde evitare nuove tragedie ambientali ecologiche;

3) Apertura delle fontane pubbliche e sistemazione da parte di AQP (esempio come la cittadina di Mattinata) e controllo generale di tutte le fontane comprese Lungomare del Sole Siponto Lido;

4)Sostituzione e messa in opera del tronco fognario nei pressi di Lido nettuno in Siponto Lido, onde evitare perdita di liquami che finiscono nel canale delle acque sorgive e successivamente in mare;Con le più ampie riserve. Manfredonia 07 luglio 2025

Firmato: Giuseppe Marasco CAPOGRUPPO CONSIGLIERE COMUNALE