Manuela Arcuri tradita dall’amica: “Voleva rubarmi il marito, ho vissuto il tradimento come un lutto”

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Nei giorni scorsi Manuela Arcuri dopo aver confermato la fine del suo matrimonio con l’ormai ex marito Giovanni ha rivelato di essersi sentita tradita da coloro che considerava amiche. Il motivo? Perché dopo essersi confidata con loro in merito alla crisi che stava vivendo con il padre di suo figlio loro hanno provato ad avvicinarsi a lui.

Ieri sera ospite a Le Iene ha fatto un monologo sul dolore provato quando una sua amica l’ha tradita, un tradimento che ha vissuto come un lutto. L’attrice ha sofferto moltissimo però poi si è ricordata di essere migliore di lei e il suo tradimento le ha fatto capire chi fosse realmente.

Manuela Arcuri non perdona il tradimento dell’ex amica: lo sfogo dell’attrice

Vivere il momento di crisi con il marito è stato doloroso ed è stata peggio quando, nel momento in cui aveva bisogno delle sue amiche, loro l’hanno pugnalata alle spalle. A Le Iene riferendosi all’ex amica ha detto che oggi si sente più forte di prima ed è di nuovo pronta a ricominciare e a fidarsi.

Su una cosa però non ha dubbi, non perdonerà mai il tradimento dell’ex amica. In merito a ciò Manuela Arcuri ha detto: “Perdonare? Forse un amore si può perdonare, ma un’amica mai. Soprattutto se cerca di rubarti il marito“.