Manovra 2025: web tax, crypto e bonus elettrodomestici

Manovra 2025: web tax solo over 750M€, criptovalute al 26%, bonus elettrodomestici fino a 200€. Tutte le novità fiscali e agevolazioni per imprese.

Fabrizio Della Corte24 Novembre 2025
Le novità fiscali della Manovra

La Manovra 2025 introduce importanti cambiamenti fiscali. La web tax si applicherà solo alle aziende con fatturato superiore a 750 milioni di euro, escludendo le piccole e medie imprese digitali.

Criptovalute e agevolazioni

Le criptovalute saranno tassate al 26%, non al 42% come inizialmente previsto. L’Ires viene ridotta per le imprese che reinvestono l’80% degli utili. Introdotto il bonus elettrodomestici da 100 euro, che sale a 200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro.

Misure per il Sud

Confermata la decontribuzione Sud al 25% per sostenere l’occupazione nelle regioni meridionali. “Una manovra equilibrata”, secondo il governo, che punta a stimolare crescita economica e investimenti produttivi per il 2025 con misure fiscali mirate.

