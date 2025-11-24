Politica Italia
Manovra 2025: web tax, crypto e bonus elettrodomestici
Manovra 2025: web tax solo over 750M€, criptovalute al 26%, bonus elettrodomestici fino a 200€. Tutte le novità fiscali e agevolazioni per imprese.
Le novità fiscali della Manovra
La Manovra 2025 introduce importanti cambiamenti fiscali. La web tax si applicherà solo alle aziende con fatturato superiore a 750 milioni di euro, escludendo le piccole e medie imprese digitali.
Criptovalute e agevolazioni
Le criptovalute saranno tassate al 26%, non al 42% come inizialmente previsto. L’Ires viene ridotta per le imprese che reinvestono l’80% degli utili. Introdotto il bonus elettrodomestici da 100 euro, che sale a 200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro.
Misure per il Sud
Confermata la decontribuzione Sud al 25% per sostenere l’occupazione nelle regioni meridionali. “Una manovra equilibrata”, secondo il governo, che punta a stimolare crescita economica e investimenti produttivi per il 2025 con misure fiscali mirate.