Mannaia sul Foggia, quali sono le conseguenze?

Il futuro del Foggia Calcio non è mai stato così scuro, la domanda che si fanno tutti è: cosa accade ora?

Per la prima volta è stato applicato l’art. 34 del Codice Antimafia nei confronti di una società calcistica, quindi è un unicum in Italia.

Sicuramente eventuali compratori del titolo sportivo si allontaneranno dopo questa mazzata, anche se bisogna dire che la decisione odierna non è stata improvvisa o inaspettata, considerando gli ultimi avvenimenti.

Una società in amministrazione giudiziaria come può iscrivere la squadra al campionato? Una società in amministrazione giudiziaria come può regolarizzare i pagamenti con le casse vuote?

“Più scuro della mezzanotte” è appena arrivato…