Manifestazione caro-carburanti, anche il Sindaco di Manfredonia al presidio

Questa mattina – assieme ai colleghi dei Comuni di San Severo, Cerignola e Lucera – sono stato al presidio di protesta degli autotrasportatori in una stazione di servizio sulla SS16, tra di essi anche un nutrito gruppo di lavoratori della nostra città.

“Il rincaro dei carburanti mette in ginocchio il settore dell’autotrasporto e pare più conveniente spegnere i motori anziché continuare a viaggiare in perdita, con gravi conseguenze sulle prospettive di ripresa economica, in quanto i costi non sono più sostenibili”, fanno sapere dal fronte della protesta. Gli autotrasportatori chiedono un’interlocuzione ed un intervento urgente e reale da parte del Ministero dei Trasporti e del Governo.

Come sindaci, ci siamo resi disponibili a sottoscrivere un documento sulle criticità e sulle soluzioni da portare, assieme agli autotrasportatori, ai livelli istituzionali più alti come Prefettura, Ministero Trasporti e Governo. Il lavoro va difeso ed il blocco degli autotrasportatori, metterebbe a rischio anche il funzionamento di altri settori e l’erogazione di servizi basilari della nostra quotidianità.

Gianni Rotice, sindaco di Manfredonia