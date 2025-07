[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Via Daunia trasformata in una discarica: è guerra agli incivili

Ancora una volta, Via Daunia, pieno centro abitato e sede del mercatino giornaliero, è stata trasformata in una discarica a cielo aperto. Un gesto vergognoso e schifoso, soprattutto con questo caldo torrido che fa esplodere odori nauseabondi e crea rischi seri per la salute pubblica .

Chi ha abbandonato rifiuti oggi verrà sanzionato senza pietà. Grazie al lavoro congiunto di Polizia Locale e ASE , alcuni trasgressori sono già stati individuati. E non finisce qui: continueremo a controllare e colpire chi infanga la città.

Basta tolleranza. Basta scuse. Chi sporca, paga.

Invece di puntare il dito contro gli operatori ASE, che ogni giorno lavorano tra caldo e puzza, guardate dentro quei sacchetti: lì c’è tutta l’inciviltà di chi pensa di essere furbo, ma è solo un vandalo urbano.

Un sentito grazie ai commercianti di Via Daunia che, con senso civico e dignità, hanno sanificato il marciapiede con candeggina . Questo è l’esempio da seguire.

A chi continua a infangare la città: vi controlleremo. Vi colpiremo. Non ci fermeremo. È una dichiarazione di guerra all’inciviltà.

Assessora all’Ambiente

Rita Valentino