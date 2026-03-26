Eventi Manfredonia
Manfredonia, Via Crucis ai Comparti
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Manfredonia, Via Crucis ai Comparti
PARROCCHIA SAN PIO DA PIETRELCINA, MANFREDONIA
Passi della Croce, passi di Pace
Via Crucis di quartiere nel comparto CA4
Venerdì 27 Marzo ore 20:00
Ritrovo in via Germania per le ore 19:45 nei pressi del civico 3. Percorreremo le case di via Germania e via Francia, stazionando in preghiera con le famiglie, per concludere in viale Europa sul sagrato della chiesa.
Tutta la comunità parrocchiale e la cittadinanza è invitata.