Eventi Manfredonia

Manfredonia, Via Crucis ai Comparti

Redazione26 Marzo 2026
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Manfredonia, Via Crucis ai Comparti

PARROCCHIA SAN PIO DA PIETRELCINA, MANFREDONIA

Passi della Croce, passi di Pace

Via Crucis di quartiere nel comparto CA4

Venerdì 27 Marzo ore 20:00

Ritrovo in via Germania per le ore 19:45 nei pressi del civico 3. Percorreremo le case di via Germania e via Francia, stazionando in preghiera con le famiglie, per concludere in viale Europa sul sagrato della chiesa.

Tutta la comunità parrocchiale e la cittadinanza è invitata.

Redazione26 Marzo 2026
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