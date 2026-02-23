Politica Manfredonia

Manfredonia, venerdì consiglio comunale: si parlerà di Imu e Tari

Redazione23 Febbraio 2026
Si comunica che il giorno 27 febbraio alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbali della seduta di consiglio comunale del 26 gennaio 2026 – art. 65 regolamento del consiglio comunale;
  2. Comunicazione del prelievo dal fondo di riserva adottato con deliberazione della giunta comunale n. 40 del 11/02/2026 prelevamento dal fondo di riserva in esercizio provvisorio per referendum confermativo del 22-23 marzo 2026;
  3. Determinazione valori indicativi aree fabbricabili ai fini IMU annualità 2026. Art. 14 regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta IUC;
  4. Art. 172, comma 1, lett. B) del d. Lgs. 267/2000. Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie.  Determinazione prezzo di cessione;
  5. Addizionale comunale all’IRPEF 2026 – conferma;
  6. Conferma tariffe tari deliberate per l’anno 2025 per il ciclo di programmazione 2026 -2028. Annualità 2026 – provvedimento ponte;
  7. Imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote 2026 e relativo prospetto;
  8. Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) per il triennio 2026 – 2028 e bilancio di previsione 2026 – 2028. 
