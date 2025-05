[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, under17: “Loro sono il futuro”



Questi ragazzi hanno scritto un qualcosa di importante e meritano tanto ma tanto rispetto, loro sono il futuro del Manfredonia calcio che noi mister abbiamo avuto il privilegio di condurli in questo magnifico percorso fatto di sacrificio, adattamento e maturità sia umana che calcistica. Hanno onorato quella gloriosa maglia sulle loro spalle domenica dopo domenica, metro dopo metro, centimetro dopo centimetro, millimetro dopo millimetro non va un applauso a loro, ma deve andare la certezza del futuro, che dev’essere tutta dalla loro parte perché Manfredonia è piena di giovani talenti!

Ringrazio mister Eduardo Trotta ormai un fratello per me, ringrazio il mister Alessio D’errico ragazzo splendido dalle qualità infinite, Ringrazio Luca d’Errico per il lavoro sotto traccia e per l’apporto silenzioso ma fondamentale che ha avuto nei nostri confronti, ringrazio mister Franco Grasso per averci accompagnato ieri in questo viaggio splendido e incoraggiando i ragazzi sempre, ringrazio Giuseppe Ussato per la pazienza che ha sempre avuto nei nostri confronti e per tutte le volte che non ci ha mai fatto mancare nulla, ringrazio il patron Gianni Rotice che nei momenti cruciali ci ha sempre incoraggiato, ringrazio Liberto D’amico ♥️per l’opportunità che ci ha dato di allenare questo splendido gruppo di ragazzi, ringrazio Nico Troiano che ogni giovedì mi manda sempre messaggi disturbandomi 😅 ringrazio Matteo Palumbo per i complimenti di ogni fine gara da ottobre fino a ieri e per la professionalità che ci mette, ringrazio Pietro Gatta che ci ha aperto una infinità di porte e cancelli 😅 ringrazio Pasquale Nuzziello che ogni sabato ci faceva trovare tutto pronto per la battaglia della domenica, ringrazio Antonio Castriotta-Giornalista per aver dato risalto al gruppo squadra partita per partita evidenziando le loro doti tecniche e caratteriali, ringrazio il restante della società per l’opportunità data.

E infine non per ultimi ma meritano una menzione speciale tutta per loro ringrazio i genitori per averci accompagnato ovunque dalle trasferte sul Gargano fino a Bari non ci hanno mai abbandonato sempre lì sugli spalti a sostenerci sempre con il sorriso anche nei momenti più tristi con la pioggia e con il sole con la grandine e con il vento grazie di cuore ♥️

Forza Manfredonia Calcio 1932 🐬♥️

lo ha scritto su Facebook il mister Vittorio Telera