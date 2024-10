Manfredonia, Ugo Galli: “Tra piogge e perseveranze anomale”

TRA PIOGGE E PERSEVERANZE ANOMALE

Le attese precipitazioni atmosferiche stanno registrando una singolare coincidenza con le variazioni di bilancio, che piovono copiosamente da Palazzo San Domenico.

Dopo i rocamboleschi e reiterati provvedimenti intervenuti, nel corso dei mesi di settembre ed ottobre, per porre rimedio ad evidenti deficienze programmatiche, le quali hanno provocato eventi drammatici, presso la villa comunale, l’amministrazione comunale persiste.

Mentre il consiglio, convocato per mercoledì prossimo,si accinge ad esaminare l’ultima variazione di bilancio, in ordine di tempo,la giunta ne emana, quasi contestualmente, un’altra.

Provvedimenti che si susseguono in maniera compulsiva, sovrapponendosi tra loro, senza alcuna plausibile logica, neanche temporale, malgrado il fatto che l’organo di revisione formuli osservazioni, circa questo modo di procedere, contrario rispetto a regole di sana gestione finanziaria, peraltro in un comune sottoposto a predissesto.

Inoltre, nonostante le nostre osservazioni, cui-come avviene spesso non è stata fornita alcuna risposta-si affida nuovamente, in favore di un legale esterno l’incarico di rappresentare e difendere il comune nel processo penale “Giù le mani”, prevedendo un esborso aggiuntivo, a carico delle finanze locali. Non se ne comprende la ragione, disponendo l’amministrazione di un avvocato interno.

E,dunque,potendo rivolgersi a liberi professionisti solo nei casi eccezionali, che non sono affatto specificati nell’ambito dell’atto della giunta. Avvocato comunale dipendente che si è già costituito in un procedimento molto complesso, istruito dalla direzione distrettuale antimafia.

Errare è umano, perseverare diabolico!

Ugo Galli Consigliere Comunale di Manfredonia