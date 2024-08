Manfredonia, Ugo Galli: “E’ qui la festa?”

Parafrasando un noto protagonista cinematografico d’oltreoceano, ci poniamo questo interrogativo, all’interno di palazzo San Domenico, sede del Comune.

Leggiamo,infatti,che martedì,27 agosto,alle ore 09.00, poche ore prima della celebrazione della seduta del consiglio,la giunta al gran completo si riunisce,appositamente,per approvare la relazione sulla performance, relativa all’anno 2020.

Si tratta,dunque,di un periodo(anno 2020 appunto)immediatamente successivo alla deliberazione del piano di riequilibrio finanziario(una sorta di pre dissesto),nonché al disposto scioglimento degli organi municipali per infiltrazioni e condizionamenti, da parte della criminalità organizzata.

Dunque, la fase politica ed amministrativa più buia della nostra storia cittadina: l’annus horribilis!!

L’attuale giunta,in buona sostanza,riferendosi all’anno 2020, con il provvedimento in questione,ha certificato che i dirigenti hanno raggiunto gli obiettivi,sotto l’aspetto organizzativo,in misura pari al 93,66% e,per quanto attiene al versante individuale, in percentuali complessivamente elevate.

Una specie di lasciapassare per la liquidazione in favore dei dirigenti di premi economici, che stride fortemente con il diffuso senso d’insoddisfazione, percepito e radicato tra la comunità, la quale lamenta, viceversa, inefficienze reiterate, ad opera degli uffici(addirittura pec inevase e procedimenti non definiti).

Possiamo concludere, pertanto,che la giunta, presieduta dal sindaco la Marca,in perfetta linea di continuità con le amministrazioni,in carica sino a ristretti margini di tempo, antecedenti l’anno 2020, valorizza l’operato degli stessi dirigenti in servizio,proprio quando si materializzava il disastro finanziario,per i bilanci comunali ed intervenivano gli organi dello Stato per dichiarare il game over di consiglio, giunta e sindaco pro-tempore,a causa dell’infestazione mafiosa.

E’ qui la festa?

Ugo Galli – Consigliere Comunale