Manfredonia, Ugo Galli: “Avevamo già denunciato l’eliminazione della tolleranza dei 15 minuti sui parcheggi”

Avevamo denunciato pubblicamente, sin dal 6 febbraio, mediante questo post, anche l’insistente vociferarsi, circa l’eliminazione della cosiddetta “tolleranza” di quindici minuti, in tema di parcheggi cittadini a pagamento.

Assistiamo, in questo modo, all’ennesimo rincaro sostanziale, dopo la TARI per i rifiuti, delle tariffe per le soste brevi, dettate da esigenze primarie e temporanee dell’utenza già vessata dal Comune.

L’amministrazione La Marca regala alla Città una collezione incredibile di BLUFF.

Lo scrive su Facebook il Consigliere Ugo Galli