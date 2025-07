[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ufficiale il ritorno di Benny Cicerelli

Benito Cicerelli torna a vestire la maglia del Manfredonia Calcio 1932 per la stagione 2025/2026.

Centrocampista manfredoniano DOC, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, Benny è pronto a vivere la sua ottava stagione con la squadra della sua città, con cui ha collezionato ben 170 presenze ufficiali e messo a segno 7 reti.

Jolly di centrocampo per duttilità e spirito, Cicerelli ha già indossato i nostri colori in quasi tutte le categorie – dalla Prima Categoria fino alla Serie D – diventando negli anni uno dei simboli del calcio sipontino.

Dopo l’ultima esperienza in Eccellenza pugliese, torna ora al “Miramare” per continuare a scrivere la sua storia in biancoceleste, con la solita grinta ed un legame speciale con la piazza che lo ha visto crescere.