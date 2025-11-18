[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ufficiale anche l’esterno offensivo Paolo Capogna

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Paolo Capogna, esterno offensivo classe 2003, proveniente dalla Palmese e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cerignola, sua città natale.

Mancino naturale, può agire sia da ala destra, suo ruolo principale, sia da trequartista, grazie alla sua tecnica, alla rapidità negli uno contro uno e alla capacità di creare superiorità offensiva.

La sua carriera giovanile lo ha visto indossare maglie importanti come Sassuolo, Perugia e Foggia, maturando esperienze di livello tra Primavera, Under e prime squadre.

Nel corso delle ultime stagioni ha collezionato presenze tra Serie D e coppe nazionali, aggiungendo qualità e intensità al suo bagaglio tecnico.

Arriva a Manfredonia dopo la prima parte di stagione vissuta con la Palmese, pronto a mettere a disposizione dei colori biancocelesti dinamismo, velocità e duttilità tattica nel reparto offensivo.