Sport Manfredonia

Manfredonia U19 sconfitta dalla capolista

Redazione22 Marzo 2026
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Manfredonia U19 sconfitta dalla capolista

​Si conclude con un passivo pesante nel punteggio, ma non nella prestazione, il match interno dell’Under 19 contro la Reggina (27ª giornata). Allo stadio “Miramare”, gli ospiti si impongono per 1-5.

​Ottimo l’approccio dei biancocelesti, capaci di chiudere la prima frazione in vantaggio per 1-0 grazie a Ciavarella dopo un tempo dominato. Nella ripresa, dopo il pari ospite, il Manfredonia sfiora il raddoppio colpendo una traversa, subendo poi il ritorno della capolista nel finale.

Da sottolineare i complimenti ricevuti dalla società calabrese per l’ottima prova offerta dai ragazzi sipontini.

​Il Manfredonia resta fermo a quota 20 punti in classifica

Redazione22 Marzo 2026
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