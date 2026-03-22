Sport Manfredonia
Manfredonia U19 sconfitta dalla capolista
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia U19 sconfitta dalla capolista
Si conclude con un passivo pesante nel punteggio, ma non nella prestazione, il match interno dell’Under 19 contro la Reggina (27ª giornata). Allo stadio “Miramare”, gli ospiti si impongono per 1-5.
Ottimo l’approccio dei biancocelesti, capaci di chiudere la prima frazione in vantaggio per 1-0 grazie a Ciavarella dopo un tempo dominato. Nella ripresa, dopo il pari ospite, il Manfredonia sfiora il raddoppio colpendo una traversa, subendo poi il ritorno della capolista nel finale.
Da sottolineare i complimenti ricevuti dalla società calabrese per l’ottima prova offerta dai ragazzi sipontini.
Il Manfredonia resta fermo a quota 20 punti in classifica