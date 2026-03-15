Sport Manfredonia

Manfredonia U19 sconfitta a Fasano

Redazione15 Marzo 2026
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Manfredonia U19 sconfitta a Fasano

​Sconfitta esterna per la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 nella 26ª giornata. Allo stadio “Vito Curlo”, il Città di Fasano si impone per 3-1.

​I biancocelesti erano passati in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie alla rete di Ciavarella, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato portando a casa l’intera posta in palio.

Il Manfredonia resta fermo a quota 20 punti in classifica.

Redazione15 Marzo 2026
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