Manfredonia U17, vittoria di carattere a Foggia

Secondo successo consecutivo per la nostra Under 17, che supera 2-1 l’Atletico Foggia in trasferta sul campo “Don Uva”.

A decidere la gara i due rigori trasformati da Facciorusso, entrambi netti per falli subiti in area.

I ragazzi di mister Vergura e mister Grasso hanno disputato una gara di grande personalità, colpendo anche un paio di legni e costruendo diverse occasioni da rete che avrebbero potuto rendere il risultato più ampio.

Su un terreno di gioco difficile, la squadra ha mostrato impegno, carattere e attaccamento alla maglia, reagendo con maturità anche alle assenze ed al gol subito su una mischia sfortunata.