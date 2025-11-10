Manfredonia U17, sconfitta ad Ordona contro il Tiqui Taca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA UNDER 17, SCONFITTA AD ORDONA CONTRO IL TIQUI TACA

Ieri è stata una giornata amara per la nostra Under 17, che cade 4-1 sul campo del TiquiTaca nella gara valida per il campionato regionale.

Il gol biancoceleste porta la firma di Paglione.

I ragazzi di mister Grasso e mister Vergura hanno lottato con determinazione, ma non sono riusciti a ribaltare l’inerzia della gara