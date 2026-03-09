Sport Manfredonia
Manfredonia U15 da applausi
Successo esterno pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 5ª giornata.
Allo stadio “Don Uva”, i biancocelesti battono la Gioventù Calcio Foggia con il risultato finale di 1-11.
Di seguito i marcatori dell’incontro:
⚽⚽⚽⚽ Trigiani
⚽⚽ Ciuffreda
⚽⚽ Cariglia
⚽ Falciano
⚽ Aloi
⚽ Valentino
Con questa vittoria, la formazione sipontina consolida il primato in solitaria a punteggio pieno con 15 punti.
Una prova di forza assoluta che proietta il gruppo verso i prossimi impegni stagionali con rinnovata fiducia.