Manfredonia U15 da applausi

Redazione9 Marzo 2026
Successo esterno pesantissimo per l’Under 15 del Manfredonia Calcio 1932 nella 5ª giornata.

Allo stadio “Don Uva”, i biancocelesti battono la Gioventù Calcio Foggia con il risultato finale di 1-11.

Di seguito i marcatori dell’incontro:
⚽⚽⚽⚽ Trigiani
⚽⚽ Ciuffreda
⚽⚽ Cariglia
⚽ Falciano
⚽ Aloi
⚽ Valentino

Con questa vittoria, la formazione sipontina consolida il primato in solitaria a punteggio pieno con 15 punti.

Una prova di forza assoluta che proietta il gruppo verso i prossimi impegni stagionali con rinnovata fiducia.

