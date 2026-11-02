Manfredonia U14: vittoria e primato
Manfredonia U14: vittoria e primato
🐬⚡️ FINAL SCORE: 4-3 AL VIESTE! L’UNDER 14 SI PRENDE IL PRIMATO! ⚪️🔵
Gara al cardiopalma e prova di grandissimo carattere per i giovanissimi dell’Under 14 guidati da mister Gravinese!
Sul sintetico dello Stadio “Miramare”, i giovani delfini superano l’Atletico Vieste per 4-3 al termine di novanta minuti spettacolari, combattuti fino all’ultimo respiro.
Una sfida vibrante, decisa dalla straordinaria verve offensiva dei biancocelesti: protagonista assoluto De Martino, autore di una splendida doppietta personale, a cui si aggiungono G. De Vita e la firma di Ethan Farfalletta a completare il poker vincente!
Un successo fondamentale che proietta il Manfredonia a punteggio pieno e consolida saldamente la testa della classifica: cuore, determinazione e tanta qualità.
❤️ Bravissimi ragazzi!
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