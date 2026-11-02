Sport Manfredonia

Manfredonia U14: vittoria e primato

Redazione2 Novembre 2026
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Manfredonia U14: vittoria e primato

🐬⚡️ FINAL SCORE: 4-3 AL VIESTE! L’UNDER 14 SI PRENDE IL PRIMATO! ⚪️🔵

Gara al cardiopalma e prova di grandissimo carattere per i giovanissimi dell’Under 14 guidati da mister Gravinese!

Sul sintetico dello Stadio “Miramare”, i giovani delfini superano l’Atletico Vieste per 4-3 al termine di novanta minuti spettacolari, combattuti fino all’ultimo respiro.

​Una sfida vibrante, decisa dalla straordinaria verve offensiva dei biancocelesti: protagonista assoluto De Martino, autore di una splendida doppietta personale, a cui si aggiungono G. De Vita e la firma di Ethan Farfalletta a completare il poker vincente!

​Un successo fondamentale che proietta il Manfredonia a punteggio pieno e consolida saldamente la testa della classifica: cuore, determinazione e tanta qualità.

❤️ Bravissimi ragazzi!


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Redazione2 Novembre 2026