Manfredonia, tre giovani sipontini doc in prima squadra

Manfredonia, tre giovani sipontini doc in prima squadra

Nell’ottica del più ampio progetto sportivo-sociale del patron Gianni Rotice di far crescere e valorizzare giovani calciatori locali, preparandoli anche ad una possibile carriera su palcoscenici importanti, la società Manfredonia Calcio 1932 comunica che tre sipontini doc – che hanno avuto modo di fare la trafila nel settore giovanile biancoceleste – , faranno parte in pianta stabile della rosa a disposizione di Mister Franco Cinque per la stagione 2024/2025.

A fare il definitivo salto in prima squadra sono Gaetano Prencipe centrocampista classe 2005 (che già nello scorso campionato ha collezionato 9 presenze), Michele Fischetti attaccante classe 2007 (con qualche convocazione nella passata stagione) e Alessandro Salice portiere classe 2007.

Felici ed orgogliosi di voi ragazzi! Siamo certi che dimostrerete giorno per giorno sul campo il vostro grande talento, il vostro Dna sipontino ed il viscerale attaccamento alla maglia dando lustro alla storia del club ed al nome della città di Manfredonia.