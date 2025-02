Manfredonia, torna Carnevale senza barriere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CARNEVALE SENZA BARRIERE:

IL VEGLIONE MASCHERATO PIÙ ALLEGRO CHE CI SIA!

Ormai è un appuntamento fisso e imperdibile, quello con il “Carnevale senza barriere” che vede protagoniste fondamentali realtà del Terzo Settore sipontino: ANFFAS, Associazione Ars Manfredonia, Casa Famiglia Speranza, Casa Famiglia Don Mario Carmone, Centro Diurno Airone, Delfino Manfredonia, Polo Socio Sanitario le Rondinelle, UAL, Centri Polivalenti “Matteo Tricarico”, in collaborazione con ANC, CROCE ROSSA ITALIANA e PASER.

Grazie alla collaborazione con la sezione di Manfredonia della Lega Navale Italiana, la manifestazione si terrà presso la sede sportiva LNI sita in Viale Miramare 6, una location suggestiva in riva al mare ed è in programma martedì 25 febbraio con inizio alle ore 18 in punto.

“Carnevale senza barriere” negli anni è diventata sinonimo di inclusione, una festa per tutti e aperta a tutti, senza esclusioni. Un momento di gioia e condivisione, in cui l’accessibilità diventa protagonista grazie a spazi e percorsi pensati per abbattere ogni ostacolo, con il coinvolgimento di associazioni, enti e cittadini. L’obiettivo è chiaro: rendere il Carnevale un’esperienza collettiva, in cui la diversità sia un valore e non un limite. Un segnale importante in un momento di festa colorata e spensierata, per ribadire che la cultura, la festa e la partecipazione devono essere universali.

“Carnevale senza barriere” è uno di quegli appuntamenti concreti che rendono una comunità più accogliente, capace di includere e valorizzare ogni persona, anche attraverso, perché no, la magia del Carnevale.

SAVE THE DATE!