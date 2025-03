[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Tasso e Ritucci: “Abbiamo dubbi fondati che le aliquote Imu per il 2025 siano legittime”

Massimiliano Ritucci (presentatore e relatore) ed il sottoscritto (co-presentatore) abbiamo sottoposto un’interrogazione all’Amministrazione il 24 marzo scorso, in quanto riteniamo che il Prospetto delle aliquote IMU sia stato approvato oltre il termine previsto, perciò, come prevede la normativa, andrebbero applicate le aliquote base

A parer nostro, la normativa è chiara:

• Vi è l’obbligo di adottare il Prospetto delle aliquote IMU a partire dall’anno d’imposta 2025;

• La scadenza per l’elaborazione di tale Prospetto è fissata per il 28 febbraio;

• Il prospetto delle aliquote IMU del Comune di Manfredonia è stato approvato il 3 marzo;

• L’omessa adozione con le nuove modalità entro il termine perentoriamente stabilito del 28 febbraio comporta, in AUTOMATICO, l’applicazione delle aliquote di base, secondo quanto previsto dai commi 748 – 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Pertanto, abbiamo chiesto all’Amministrazione se il prospetto e, quindi, le aliquote IMU approvate dal Comune di Manfredonia oltre il termine del 28 febbraio siano legittimi.

L’assessore al bilancio Cecilia Simone risponde che secondo gli Uffici amministrativi il prospetto IMU approvato il 3 marzo è legittimo, in quanto, ci si trova in piano di riequilibrio con accesso al fondo di rotazione previsto dall’art. 243/ter del TUEL

Tesi rafforzata, secondo l’assessore, dall’art.243/bis, comma 8, lettera g sempre del TUEL, il quale sostiene che gli Enti in predissesto (come Manfredonia) sono tenuti ad applicare le aliquote e tariffe massime consentite

Inoltre, l’assessore richiama una norma (art.1 comma 767, legge 160/2019) che, secondo la sua interpretazione (che noi contestiamo decisamente), riconosce agli Enti in predissesto una deroga ai termini ordinari previsti per l’approvazione delle aliquote fissate al 28 febbraio (quando, invece, tale norma si riferisce ai termini per la PUBBLICAZIONE del prospetto sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, entro il 28 ottobre dello stesso anno).

Perciò, Massimiliano Ritucci, che ha presentato oralmente l’interrogazione, NON SI È DICHIARATO SODDISFATTO, per i seguenti motivi:

– In primis, i Revisori dei Conti favorevoli al prospetto in questione, non hanno potuto esprimersi sull’approvazione dello stesso oltre i termini consentiti, in quanto hanno rilasciato il parere il 6 febbraio 2025;

– Nessuno degli articoli citati dall’assessore prevede la deroga dei termini di approvazione del Prospetto IMU.

Ciò è confortato da numerose sentenze del TAR e del Consiglio di Stato.

Per tutto quanto esposto, riteniamo che il prospetto approvato NON SIA LEGITTIMO e che si dovrebbe procedere

AUTOMATICAMENTE all’applicazione delle aliquote base.

Rimaniamo a disposizione dell’Amministrazione, qualora ritenga utile confrontarsi, e dei cittadini, ove desiderassero chiarimenti.