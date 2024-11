Manfredonia, successo per la prima Giornata della Buona Amministrazione e della Trasparenza

MANFREDONIA – Grande partecipazione alla prima “Giornata della Buona Amministrazione e della Trasparenza”, promossa dal Comune di Manfredonia con il patrocinio di A.N.A.C.

Tanti i consiglieri comunali e i sindaci della Capitanata presenti per affermare la legalità come buona prassi amministrativa. “La legalità si costruisce giorno dopo giorno. La buona Amministrazione è quella che si occupa della vita della città e dei suoi cittadini. Vogliamo metterci tutti la faccia, gli errori sicuramente si faranno ma noi terremo sempre alta l’attenzione su questi temi. Mi fa piacere la presenza di tanti consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, a testimonianza che la legalità non ha colori politici”, afferma il sindaco di Manfredonia Domenico la Marca.

“Queste giornate contano tantissimo, soprattutto quando sono così partecipate come quelle di oggi. La scommessa è proprio questa, far tornare i cittadini nella loro casa, la casa comunale”, ha sottolineato Consuelo del Balzo, Consigliere A.N.A.C.

Nel suo intervento Giacomo Scalzulli – Segretario Generale e R.P.C.T. del Comune di Manfredonia, ha messo in luce come “oggi siamo noi i protagonisti di questa giornata e credo molto nella partecipazione ad appuntamenti come questo che servono per farci crescere professionalmente. Manfredonia è una splendida città, e ritengo che capire il contesto da cui veniamo e quali sono le nostre le ambizioni ci consente di meglio calibrare i nostri obiettivi, aprendo capitoli di discussione e confronto importanti. Questa giornata dimostra la consapevolezza di come questa Amministrazione abbia chiaro in mente quale strada percorrere”.

L’evento, che si è svolto sotto forma di tavola rotonda all’Auditorium “Serricchio” Palazzo dei Celestini moderata dal giornalista Micky de Finis, ha visto gli interventi della dottoressa Nicolina Miscia, Viceprefetto – Dirigente Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale – Prefettura di Foggia, Michele Bisceglia – Componente Direttivo ANCI Puglia, Pierpaolo D’Arienzo – Coordinatore Regionale Avviso Pubblico, e la presenza di diversi consiglieri comunali, dipendenti del Comune di Manfredonia e sindaci di altri centri della provincia di Foggia che hanno vissuto l’esperienza amministrativa del “post scioglimento” dando così un segnale di unità a una terra che vuole affermare la legalità come buona prassi quotidiana.