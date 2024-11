Manfredonia, sporcizia in Largo De Nicastro: “Piazzale non pulito da mesi”

Egregia redazione del Sipontino. Abito nella zona di Largo De Nicastro. Vi invio questa foto emblematica.

Sono mesi che quel piazzale non viene pulito dall’operatore ecologico che lavora in quel tratto di strada… E non ci venissero a dire che ci sono le auto parcheggiate.

Se l’operatore dedicasse almeno 5 minuti al giorno non ci sarebbe questo schifo. Voglio ricordare che i dipendenti dell’Ase oltre alla tredicesima e quattordicesima prendono incentivi per il lavoro notturno, festivo, straordinario.

E noi cittadini oltre alle tasse ordinarie comunali e statali, paghiamo lo stipendio a questi signori ed anche il bollo di circolazione ed il parcheggio strisce blu. In cambio che abbiamo… Niente.

E non ci venissero a dire che sono sotto organico… Basterebbero solo 5 minuti anche a settimana.

Un cittadino incavolato.