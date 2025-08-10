Manfredonia, spiaggia al Castello super affollata per la notte di San Lorenzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, spiaggia al Castello super affollata per la magica notte di San Lorenzo.

Una distesa di teli colorati, il bagliore intermittente delle torce dei cellulari e qualche tenda qua e là hanno trasformato, nella notte del 10 agosto, la spiaggia del Castello in un grande salotto a cielo aperto. Centinaia di persone si sono radunate per vivere la magia delle celebri “lacrime di San Lorenzo”. Sulla sabbia fresca, i ragazzi corrono dietro a un pallone o si tuffano nell’acqua scura, mentre sullo sfondo una barca illuminata si avvicina verso la costa. Anche i lidi sono gremiti in questa notte speciale, con gruppi di ragazzi che gustano pizze fumanti direttamente sui lettini. Si attendono con lo sguardo rivolto al cielo le stelle timide che stasera sembrano lasciare la scena alla luna alta e luminosa.